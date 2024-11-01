Diagnóstico de la red de carril bici en Zaragoza: puntos negros, el riesgo de las intersecciones y más beneficios que costes

La auditoría externa sobre la red de carril bici en Zaragoza, en cargada por el Ayuntamiento a propuesta de Vox, ofrece resultados claros sobre los beneficios de estas infraestructuras en la ciudad. El informe, que reclama aumentar un 20% la anchura de las nuevas vías, sitúa en las intersecciones el principal peligro de la malla y pone el foco en los turismos particulares, responsables de la mayor parte de los siniestros en los que hay bicicletas o vehículos de movilidad personal (VMP) implicados.