Diagnóstico de la red de carril bici en Zaragoza: puntos negros, el riesgo de las intersecciones y más beneficios que costes

La auditoría externa sobre la red de carril bici en Zaragoza, en cargada por el Ayuntamiento a propuesta de Vox, ofrece resultados claros sobre los beneficios de estas infraestructuras en la ciudad. El informe, que reclama aumentar un 20% la anchura de las nuevas vías, sitúa en las intersecciones el principal peligro de la malla y pone el foco en los turismos particulares, responsables de la mayor parte de los siniestros en los que hay bicicletas o vehículos de movilidad personal (VMP) implicados.
Además dice que la mayoría de los accidentes que involucrana a bicis o VMPE son causados por los coches.
¡Enhorabuena a Vox por encargar el informe! Les ha salido el tiro por la culata
Incívico los hay en todas partes, como los condcutores qua aparcan "un momentito" en el carril bici o en doble fila.
En las calles con carril bici, las bicis por su carril, nada de ir por la sombrita en verano y por el sol en invierno.
Por suerte no son muchos los incívicos.
