edición general
9 meneos
22 clics
Diagnóstico de la red de carril bici en Zaragoza: puntos negros, el riesgo de las intersecciones y más beneficios que costes

Diagnóstico de la red de carril bici en Zaragoza: puntos negros, el riesgo de las intersecciones y más beneficios que costes

La auditoría externa sobre la red de carril bici en Zaragoza, en cargada por el Ayuntamiento a propuesta de Vox, ofrece resultados claros sobre los beneficios de estas infraestructuras en la ciudad. El informe, que reclama aumentar un 20% la anchura de las nuevas vías, sitúa en las intersecciones el principal peligro de la malla y pone el foco en los turismos particulares, responsables de la mayor parte de los siniestros en los que hay bicicletas o vehículos de movilidad personal (VMP) implicados.

| etiquetas: zaragoza , carril bici , siniestrabilidad , estudio , auditoría
7 2 0 K 146 movilidad
13 comentarios
7 2 0 K 146 movilidad
#2 Perrota
Aquí en Santiago han puesto carriles bici, que se han convertido en caminos para la gente que quiere pasear andando. Una verguenza la falta de civismo, pero también un peligro de accidente por L.A. convivencia. Y el ayuntamiento no hace nada de nada.
3 K 55
#3 Albarkas
#2 precisamente que se pongan los carriles bici debería tranquilizar a los peatones para dejarles toda la acera. Hay incívicos y gente estúpida en todas partes, por lo que veo.
0 K 12
ur_quan_master #7 ur_quan_master
#3 Mientras se mezclen los carriles bici con la aceras los peatones y ciclistas van a estar mezclados.
0 K 11
Thornton #5 Thornton
#2 ¿Los carriles bici se han hecho en las aceras o en laa calzadas? Lo primero algo que en el pasado técnciamente se veía bien pero ahora se ve como un error.

www.transportes.gob.es/movilidad-sostenible/estrategias/efecto-bicicle
0 K 20
Thornton #9 Thornton
#6 GOTO #5
0 K 20
Thornton #4 Thornton *
El informe propone resolver las discontinuidades de la red (hacer más carriles) y aumentar un 20% la anchura mínima de los carriles.

Además dice que la mayoría de los accidentes que involucrana a bicis o VMPE son causados por los coches.

¡Enhorabuena a Vox por encargar el informe! Les ha salido el tiro por la culata :-D
1 K 32
Aokromes #13 Aokromes
#4 me he reido mucho cuando he leido que el informe fue pedido por nox.
0 K 12
#6 Pitchford
Creo que las bicis, bicis electricas y los patinetes electricos tendrían que tener 2 opciones básicas: o carril "lento" integrado en la acera, atendiendo los semáforos de los peatones, o vía "rápida" en la calzada, como parte del tráfico general, como las motos.
0 K 20
Thornton #11 Thornton *
#10 Por la acera, como te digo, está prohibido ir en bici, a no ser que haya una señal que lo permita.

Incívico los hay en todas partes, como los condcutores qua aparcan "un momentito" en el carril bici o en doble fila.
0 K 20
#12 Albarkas
#11 También, también...
0 K 12
#1 Albarkas
El único problema que le veo yo al carril bici en Zaragoza es la obligatoriedad del uso.
En las calles con carril bici, las bicis por su carril, nada de ir por la sombrita en verano y por el sol en invierno.
Por suerte no son muchos los incívicos.
0 K 12
Thornton #8 Thornton *
#1 La obligatoriedad de que los ciclistas usen el carril bici sól es efectiva si se señaliza con la señal R-407a (círculo azul con una bici blanca). Si no hay esta señal, los ciclistas puede circular, si quieren, también por la calzada. Nunca por la acera.

www.dgt.es/comunicacion/noticias/20-normas-que-todo-ciclista-debe-cono
0 K 20
#10 Albarkas
#8 El problema que comento es porque van por la acera. Los peatones somos el eslabón más débil de la cadena y necesitamos un espacio seguro. Y los ciclistas también.
0 K 12

menéame