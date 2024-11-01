Diagnóstico microbiológico de Leclercia adecarboxylata

Leclercia adecarboxylata ha tenido varios nombres, primero como Escherichia adecarboxylata debido a su parecido con E. coli en la prueba IMViC (indol, rojo de metilo, Voges-Proskauer y citrato) y luego como Enterobacter agglomerans porque produce un pigmento amarillo y no utiliza lisina, ornitina o arginina. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) se refirieron a estas cepas como grupo entérico 41 hasta que Tamura y colegas (1986) basándose en técnicas de biología molecular del ADN bacteriano descubrieron que se trataba