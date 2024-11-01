edición general
El día que nadie aplaudió el gol que dos delanteros colaron al franquismo

Dos jugadores del Racing de Santander protestaron en 1975 contra los últimos fusilamientos del régimen, pero el silencio que trató de neutralizar aquel gesto fue, paradójicamente, la prueba de su impacto

| etiquetas: racing , fútbol , franquismo
