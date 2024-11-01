“El día que nació mi nieto, enterramos a mi hijo”: cuatro historias del genocidio en la guerra silenciosa de Gaza

Dos hombres y dos mujeres gazatíes relatan cómo su vida cambió por completo el 7 de octubre de 2023. Después de haber sobrevivido a los bombardeos israelíes, los múltiples desplazamientos, el hambre y el sufrimiento de perder a seres queridos, intentan rehacer sus vidas en la devastada Franja.Más de dos años y medio después del comienzo del genocidio israelí en Gaza, los habitantes de la Franja tratan de rehacer su vida en una situación que dista mucho de ser normal. Los ataques israelíes continúan, a pesar del alto el fuego que entró en vigor