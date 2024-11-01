edición general
2 meneos
35 clics

El día que Jacky Ickx fue profesional y caballero

Historias del Dakar: cuando el ganador se decidió con una moneda al aire

| etiquetas: ickx , vatanen , dakar , rallye
2 0 0 K 37 ocio
1 comentarios
2 0 0 K 37 ocio
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Eso fue cuando de verdad era Rally de Dakar, ahora solo queda ya el nombre.
0 K 20

menéame