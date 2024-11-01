Día internacional del conejo: la historia, la biología y la diversidad de un animal fascinante

Su explotación como animales de laboratorio en ensayos médicos y cosméticos, la caza indiscriminada, la cría intensiva para la obtención de pieles, la destrucción de su hábitat o las enfermedades que diezman a la especie, como la hemorragia vírica o la mixomatosis, son solo algunos de los riesgos que enfrentan. No en vano, en 2019 la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) incluyó al conejo europeo en la lista de especies en peligro de extinción. La relación entre el ser humano y los conejos es también muy antigua. El