Un día gris para Milei y sus ansias de ajuste | Diputados rechazó el veto en Discapacidad, pero no pudo con jubilados

Con 172 votos positivos, 73 en contra y dos abstenciones, la Cámara Baja logró rechazar el veto a la Emergencia en Discapacidad. Es la primera vez que la oposición consigue los dos tercios para insistir con una ley. La pelota pasa al Senado, un territorio más hostil para el oficialismo. No corrió la misma suerte el aumento del 7,2 por ciento a los jubilados y el bono. Por segundo año consecutivo, libertarios y aliados blindaron el veto a las jubilaciones.

karakol #1 karakol
El modelo a seguir para algunos políticos de este país, Ayuso o Abascal, va a por los más débiles en el mejor ejemplo de lo que es una política de derechas.

De momento lo han parado, en parte, pero no tardará en volver a su Hood Robin particular.
sleep_timer #2 sleep_timer
Lo que si pudo es con los artículos de los titulares.
