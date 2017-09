El día a día de la Primaria española hecho carta viral: “Estoy desbordada"

“Hoy me he sentido especialmente desbordada y me ha surgido la necesidad de escribir esto para que se conozca la situación. Creo que no estoy sola, creo que muchos compañeros comparten este sentir”. Esta es la carta que se ha hecho viral después de que una médico de Familia explicara cómo es su jornada laboral, una realidad que viven todos los profesionales sanitarios en Atención Primaria.