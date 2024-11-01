edición general
El día que las Cruzadas Evangélicas me dejaron tirada y las preguntas que surgieron entonces

Habíamos cerrado la entrevista hacía meses. Nos veríamos el 6 de octubre, a las diez de la mañana, en su sede principal. Yo viajaría desde Bilbao solo para eso. Bendito bono de Alsa. Hace años que me interesa mucho la historia de las Cruzadas Evangélicas, el instituto secular católico que participó, como otras órdenes religiosas, en la estructura del Patronato de Protección a la Mujer. La mezcla de caridad, disciplina y control que ejercieron sobre los cuerpos de las mujeres con tanta naturalidad hoy nos espanta. Las Cruzadas estuvieron...

... especialmente vinculadas a las prisiones de mujeres durante la dictadura y la Transición, hasta que las feministas de Barcelona consiguieron expulsarlas de la cárcel de la Trinitat: Ciao, Cruzadas Evangélicas. Lo tenía todo preparado, pero la cancelación llegó por correo electrónico un lunes al mediodía. La excusa: un encuentro reciente con una mujer que había pasado por la maternidad de Peñagrande y que no quería que se siguiera hablando del tema. Según me contaron, había sufrido lo

