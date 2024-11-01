Día de alerta nacional el 11 de septiembre: Alemania prueba sus sistemas de alerta [ALE]

El Día Nacional de Alerta es un día de acción conjunto de los gobiernos federal, estatal y local. Suele tener lugar anualmente el segundo jueves de septiembre. En 2025, el 11 de septiembre, se enviará una advertencia de juicio a partir de las 11 de la mañana. Alrededor de las 11:45 am se da el visto bueno. Actualmente no se está enviando ninguna autorización total a través de alerta en móviles.