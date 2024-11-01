Día de alerta nacional el 11 de septiembre: Alemania prueba sus sistemas de alerta [ALE]

El Día Nacional de Alerta es un día de acción conjunto de los gobiernos federal, estatal y local. Suele tener lugar anualmente el segundo jueves de septiembre. En 2025, el 11 de septiembre, se enviará una advertencia de juicio a partir de las 11 de la mañana. Alrededor de las 11:45 am se da el visto bueno. Actualmente no se está enviando ninguna autorización total a través de alerta en móviles.
| etiquetas: alerta , federal , estatal , local , alemania , sistemas , emergencias
El 11 de septiembre de 2025, las sirenas volverán a sonar en toda Alemania. La ocasión coincide con el Día de Alerta Nacional, que los gobiernos federal y estatal llevan varios años celebrando periódicamente. El objetivo es familiarizar a la población con los distintos sistemas de alerta y comprobar su funcionamiento.
Así funciona el día de advertencia
Exactamente a las 11:00 h, la Oficina Federal de Protección Civil y Asistencia en Desastres (BBK) da el visto bueno.… » ver todo el comentario
La noticia quizá sea que en Alemania nadie se queja y en España se lió bien gorda la única vez que se probó.