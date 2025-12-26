DHS empezó hoy a tomar fotos y datos biométricos de extranjeros que entren y salgan de EE.UU. por aire, tierra o mar

Las autoridades estadounidenses empezaron a tomar desde este viernes fotografías de todos los extranjeros y a recopilar los datos biométricos de algunos de ellos que entren y salgan del país por aire, tierra o mar, tras la entrada en vigor de una nueva regla del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) […] También permite emplear el reconocimiento facial en menores de 14 años y personas mayores de 79 años, dos grupos que se encontraban exentos hasta esta fecha.
| etiquetas: eeuu , dhs , kristi noem , extranjeros , datos biométricos
arstechnica.com/tech-policy/2025/11/dhs-wants-to-use-biometrics-to-tra
señala que se podrán hacer escaneos faciales, de iris, de voz. De DNA "solamente en circunstancias limitadas"