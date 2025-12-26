edición general
DHS empezó hoy a tomar fotos y datos biométricos de extranjeros que entren y salgan de EE.UU. por aire, tierra o mar

Las autoridades estadounidenses empezaron a tomar desde este viernes fotografías de todos los extranjeros y a recopilar los datos biométricos de algunos de ellos que entren y salgan del país por aire, tierra o mar, tras la entrada en vigor de una nueva regla del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) […] También permite emplear el reconocimiento facial en menores de 14 años y personas mayores de 79 años, dos grupos que se encontraban exentos hasta esta fecha.

#6 fernando_sierra
Una razón más para no pisar los Estados Unidos de Mordor.
Jointhouse_Blues #1 Jointhouse_Blues
No se me perdió nada allí.
kipper #2 kipper
#1 Y aunque se te hubiera perdido, lo mejor es no poner un pie por allí.
enochmm #5 enochmm
Pues ni idea, pero yo fui en 2010 y ya me tomaron una foto al entrar.
DaniTC #4 DaniTC
Datos gratis para alimentar IAs. Y aquí pagando por escanear el iris xD
Bolgo #3 Bolgo
Van a derretir los polos con tanto puto dato.
GanaderiaCuantica #7 GanaderiaCuantica
Pero si la foto y huellas las llevan tomando décadas. Qué es lo nuevo? Saliva?
kipper #8 kipper
#7 Por lo que he leído, ahora también incluye el escaneo facial completo.
kipper #9 kipper *
#7 Este es el artículo
arstechnica.com/tech-policy/2025/11/dhs-wants-to-use-biometrics-to-tra

señala que se podrán hacer escaneos faciales, de iris, de voz. De DNA "solamente en circunstancias limitadas"
