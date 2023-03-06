La DGT se queda sin pilotos y dice adiós a sus helicópteros con radar

Los aparatos llevan en tierra desde el pasado 1 de septiembre y los sindicatos CCOO y UGT denuncian ya la desastrosa situación provocada por la interrupción de sus servicios. Por parte de la DGT se limitan a asegurar que se trata de un procedimiento normal que lleva su curso y que en breve sus helicópteros volverán a estar en el aire. Los sindicatos trasladan también sus quejas hasta los 38 drones comprados por el organismo hace ya 5 años, que tampoco parece operativos, a la vez que denuncian lo que consideran la privatización de la seguridad