La DGT se queda sin pilotos y dice adiós a sus helicópteros con radar

Los aparatos llevan en tierra desde el pasado 1 de septiembre y los sindicatos CCOO y UGT denuncian ya la desastrosa situación provocada por la interrupción de sus servicios. Por parte de la DGT se limitan a asegurar que se trata de un procedimiento normal que lleva su curso y que en breve sus helicópteros volverán a estar en el aire. Los sindicatos trasladan también sus quejas hasta los 38 drones comprados por el organismo hace ya 5 años, que tampoco parece operativos, a la vez que denuncian lo que consideran la privatización de la seguridad

etiquetas: dgt , helicópteros , privatización , seguridad vial
17 comentarios
#1 Klamp
Ay no!!! Ya no podrán salir en los informativos cazando infractores una vez al año por solo 1500 euros/h sin contar tripulación ni mano de obra en mantenimiento!!!
#6 lectorcritico
#1 En la noticia pone que son 2000€/h

No se quien ha abonando los helicopteros estrellados. La empresa, su seguro de responsabilidad civil, la DGT no lo ha reclamado?

No hay personal funcionario o trabajador publico que se pueda encargar de esa labor si es que se ve que es util?
La FCSE (poli y ejercito) tiene pilotos y llegar los de la DGT puede servir de practica.
#16 cunaxa
#6 No hay personal funcionario o trabajador publico que se pueda encargar de esa labor si es que se ve que es util?
Sí, lo hay y si no, se pueden contratar. Pero ahora la moda está en hacer contratos con empresas privadas, que se llevan un pastón por realizar esa labor, una parte se la quedan los mandamases y una pequeña parte va a sueldos.
Sale más caro y quien lo hace cobra menos y está en precario.
El ejemplo claro de mala gestión, pero es lo que hay.

La FCSE (poli y ejercito)

Tontolculo #8 Tontolculo
#1 El futuro es que lo hagan con drones. Más baratos y menos peligrosos. Quizás algún día hasta sean drones autónomos
keizal
Dene #13 Dene
que inviertan en drones... mas barato, mas seguro, mas eficaz.
#9 Rorschach_
Por qué será que no aparece Pegasus en las etiquetas...
www.meneame.net/story/adios-pegasus-radares-dgt-no-encuentra-empresa-h
#7 SeñorPresunciones
¿No sale más barato un dron?
#10 tobruk1234
Te aseguro que a los conductores les esta saliendo más barato que estén en tierra que volando. Los meneantes siempre mirando por el bien comun
#15 cunaxa
¿ Esto es un bulo o no ?
Ojo con estos medios que suelen meter bulos que luego, si ponen una noticia de verdad, es muy complicado leerlas proque hay que ir comprobando en otras partes y otras versiones a ver qué parte son ciertas y cuáles inventadas.
Yo enviaría de otras fuentes si estuviera en lugar de #0
#17 Pacman
#15 no, no lo es. Y la noticia es triplicada como poco, solo que el buscador es un asco.

Yo mismo envié la primera hará varios días
#11 Martillo_de_Herejes
Se han dado cuenta de que es más rentable lanzar n coches patrulla con radares móviles que sacarse la chorra usando helicópteros. ¿Quién lo habría supuesto?
#2 alcama
Ayuso dimisión
Ayuso dimisión
Paideia #4 Paideia *
#2 te ha faltado tb el de Pedro Sánchez... :clap:

Edit: #0 es dupli
