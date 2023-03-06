La DGT se queda sin pilotos y dice adiós a sus helicópteros con radar

Los aparatos llevan en tierra desde el pasado 1 de septiembre y los sindicatos CCOO y UGT denuncian ya la desastrosa situación provocada por la interrupción de sus servicios. Por parte de la DGT se limitan a asegurar que se trata de un procedimiento normal que lleva su curso y que en breve sus helicópteros volverán a estar en el aire. Los sindicatos trasladan también sus quejas hasta los 38 drones comprados por el organismo hace ya 5 años, que tampoco parece operativos, a la vez que denuncian lo que consideran la privatización de la seguridad
No se quien ha abonando los helicopteros estrellados. La empresa, su seguro de responsabilidad civil, la DGT no lo ha reclamado?
No hay personal funcionario o trabajador publico que se pueda encargar de esa labor si es que se ve que es util?
La FCSE (poli y ejercito) tiene pilotos y llegar los de la DGT puede servir de practica.
Sí, lo hay y si no, se pueden contratar. Pero ahora la moda está en hacer contratos con empresas privadas, que se llevan un pastón por realizar esa labor, una parte se la quedan los mandamases y una pequeña parte va a sueldos.
Sale más caro y quien lo hace cobra menos y está en precario.
El ejemplo claro de mala gestión, pero es lo que hay.
La FCSE (poli y ejercito)
Ni ir puestos hasta las cejas www.elmundo.es/madrid/2023/03/06/640664f6fc6c83f62c8b45d2.html
Ojo con estos medios que suelen meter bulos que luego, si ponen una noticia de verdad, es muy complicado leerlas proque hay que ir comprobando en otras partes y otras versiones a ver qué parte son ciertas y cuáles inventadas.
Yo enviaría de otras fuentes si estuviera en lugar de #0
Yo mismo envié la primera hará varios días
