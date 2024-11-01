·
11
17
clics
17
clics
Devuelven a Boeing el poder para autocertificar sus aviones
La FAA retiró el permiso al fabricante como consecuencia de los accidentes del modelo 737Max y las irregularidades en la producción del 787
boeing
autocertificar
aviones
poder
#1
Free_palestine
Que miedo
2
K
48
#4
Verdaderofalso
“Tira pa lante”
0
K
20
#2
pablicius
Ahora con más motivo
if it's a Boeing I'm not going
.
0
K
10
#3
Rokadas98
*
Que aprenda AIRBUS eso sí que es reducir costes.
0
K
7
