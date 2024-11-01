edición general
Devuelven a Boeing el poder para autocertificar sus aviones

Devuelven a Boeing el poder para autocertificar sus aviones

La FAA retiró el permiso al fabricante como consecuencia de los accidentes del modelo 737Max y las irregularidades en la producción del 787

9 2 0 K 152
4 comentarios
Free_palestine #1 Free_palestine
Que miedo o_o  media
Verdaderofalso #4 Verdaderofalso
“Tira pa lante” xD
pablicius #2 pablicius
Ahora con más motivo if it's a Boeing I'm not going.
Rokadas98 #3 Rokadas98 *
Que aprenda AIRBUS eso sí que es reducir costes. :troll:
