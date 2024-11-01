La deuda del desierto

Para mantener estos preciados recursos, Marruecos influye por distintas vías: instrumentaliza los flujos migratorios, lo que llegó a desembocar en la tragedia de Melilla, en la que desaparecieron al menos 77 personas, después de que España atendiera médicamente al secretario del Frente Polisario, Brahim Gali. En el ámbito político, se acusó a Marruecos de sobornar a eurodiputados y a sus entornos para intervenir en las votaciones de ámbito europeo. A nivel nacional, el mismo Parlamento Europeo señaló a Marruecos como posible responsable del...