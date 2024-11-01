edición general
La deuda del desierto

Para mantener estos preciados recursos, Marruecos influye por distintas vías: instrumentaliza los flujos migratorios, lo que llegó a desembocar en la tragedia de Melilla, en la que desaparecieron al menos 77 personas, después de que España atendiera médicamente al secretario del Frente Polisario, Brahim Gali. En el ámbito político, se acusó a Marruecos de sobornar a eurodiputados y a sus entornos para intervenir en las votaciones de ámbito europeo. A nivel nacional, el mismo Parlamento Europeo señaló a Marruecos como posible responsable del...

YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... espionaje a altos cargos españoles, incluido el presidente, a través del spyware Pegasus. Frente a esta presión y un llamado «colchón de intereses» compartido, el pragmatismo de no molestar al vecino se impone. El Sáhara Occidental es el territorio más extenso del mundo pendiente por descolonizar y 2026 será un año clave: se dilucidará si la vía de la legalidad internacional se mantiene o se transforma en un conflicto militar abierto. La población continúa dividida entre los campamentos y los territorios ocupados, donde se enfrentan a discriminación económica y restricciones políticas. Tras medio siglo de espera, el destino del Sáhara Occidental sigue pendiente.
YSiguesLeyendo #2 YSiguesLeyendo
en el medio de propaganda del arzobispado de madrid y de la conferencia episcopal española, que se distribuye a través del ABC
