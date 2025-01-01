Detrás del encubrimiento del USS Liberty: amenazas israelíes contra Lyndon B. Johnson [ENG]

Información explosiva y en gran parte desconocida sobre el ataque de Israel en 1967 a un barco de la Armada de los EE.UU. que tenía la intención de hundirlo con todos a bordo. La información detalla cómo Israel logró encubrir el ataque. El presidente Lyndon Johnson había dicho a los medios, extraoficialmente, que Israel había atacado intencionalmente el barco. Cuando Israel y sus amigos en las principales organizaciones judías se enteraron de que Johnson había hecho esto, documentos israelíes desclasificados muestran ahora que amenazaron a...