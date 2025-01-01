edición general
Detrás del encubrimiento del USS Liberty: amenazas israelíes contra Lyndon B. Johnson [ENG]

Información explosiva y en gran parte desconocida sobre el ataque de Israel en 1967 a un barco de la Armada de los EE.UU. que tenía la intención de hundirlo con todos a bordo. La información detalla cómo Israel logró encubrir el ataque. El presidente Lyndon Johnson había dicho a los medios, extraoficialmente, que Israel había atacado intencionalmente el barco. Cuando Israel y sus amigos en las principales organizaciones judías se enteraron de que Johnson había hecho esto, documentos israelíes desclasificados muestran ahora que amenazaron a...

USA está totalmente dominada por Israel. Esto está demostrado. La duda es si España y Europa estamos tan mal, o peor.
