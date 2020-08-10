edición general
Detenido en Lloret un turista por conducción temeraria y bajo los efectos del alcohol tras estrellarse

Un gran susto este sábado sobre las 7 de la mañana en el paseo Camprodon i Arrieta de Lloret de Mar. Un BMW de alta gama con matrícula francesa se ha estrellado justo en la confluencia con la avenida Pau Casals, cerca de la entrada del hotel Rosamar. El vehículo ha quedado incrustado en la zona donde están las jardineras de acceso, ante la mirada sorprendida de los primeros viandantes.

