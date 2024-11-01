Detienen a Luis Arce en Bolivia

El expresidente de Bolivia, Luis Arce, fue detenido este miércoles en la ciudad de La Paz, según denunció la exministra de la Presidencia, María Nela Prada. En un corto video publicado en redes sociales, Nela informó que Arce fue "secuestrado de manera totalmente ilegal" en la zona de Sopocachi, un barrio ubicado al oeste de La Paz. Fuentes citadas por el medio Visión 360, señalan que fue detenido como parte de una investigación sobre el presunto desfalco al Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas.