Detienen a cuatro personas por producción de cannabis sativa en Letur

Detienen a cuatro personas por producción de cannabis sativa en Letur

La plantación desmantelada se suministraba a través de un enganche ilegal a la red eléctrica, con la que podrían haber elaborado unas 3.300 dosis

¿3.300 dosis? ¿3.300 porros o como va esto?
#1 Becario con poca experiencia vital, me atrevería a decir.
#2 Adjudicado! xD

"Con los cogollos y la parte útil de las plantas, además de las otras drogas intervenidas se podrían haber elaborado 3.300 dosis, después de sufrir los procesos necesarios."

Pobre diablo... xD

Juntas los cogollos, con partes útiles de las plantas y otros drogas, para crear dosis.

Ni elmundotoday.
#3

¿3.300 dosis? Eso yo lo llamo un lunes :professor:
#3 No se yo, bastante más acertado en la jerga que otros muchos.

P.D. Hace un mes estuve allí, creo que se donde fue, por el olor y tal.
#1 Que unidad de medida tan innecesaria xD

El artículo detalla todo lo que han incautado:

- 85 plantas de cannabis sativa, en su última fase de floración, que arrojaron un peso de 15 kilos, además de 300 gramos de cogollos secos de dicha sustancia vegetal.
- Varias dosis de cocaína.
- 72 gramos de hachís.
- Una báscula digital para el pesaje del estupefaciente.
- 1.310 € en billetes de distinto valor.
En baños de fútbol cuántos serán o mejor cuántas líneas que delimitan el campo de fútbol cubriría los porros realizados por un amariguanado con la mezcla de tabaco.
Es que sin mezclar no quedaría visualmente tan fácil de rellenar las líneas,la taparía con el verde y la imaginación descoloca a las neuronas haciendo más difícil la comprensión de esta incautación
