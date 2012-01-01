edición general
21 meneos
69 clics
Detienen en Barcelona a un empresario que "contrataba" a trabajadores sin papeles y les forzaba a trabajar 90 horas a la semana: "Esto es esclavitud"

Detienen en Barcelona a un empresario que "contrataba" a trabajadores sin papeles y les forzaba a trabajar 90 horas a la semana: "Esto es esclavitud"

Los Mossos d'Esquadra arrestaron al dueño de una empresa de limpieza que explotaba a empleados en situación irregular. El empresario de Malgrat de Mar (Barcelona) utilizaba documentos falsificados de terceras personas para simular contratos legales, mientras obligaba a sus trabajadores a cumplir jornadas maratonianas de hasta 90 horas semanales sin días de descanso, con salarios que apenas alcanzaban los 850 euros mensuales. La investigación comenzó cuando los agentes descubrieron una flagrante contradicción: uno de los empleados...

| etiquetas: migrantes , sin papeles , explotación , empresa de limpieza , malgrat
18 3 0 K 453 actualidad
10 comentarios
18 3 0 K 453 actualidad
Comentarios destacados:    
Elanarkadeloshuevos #1 Elanarkadeloshuevos
¡ES QUE NO NOS DEJAN EMPRENDER! Me cago en deu :wall:
4 K 57
elGude #4 elGude
#1 a lo mejor les pagaban en acciones y si la empresa iba bien se iban a retirar a los 40 años.
0 K 11
#10 ombresaco
#1 si la ley permitiese trabajar durante 90 horas, no tendría que usar inmigrantes. Al final, el empresario será la víctima
0 K 11
#5 harverto
Y así, queridos niños, es como la extrema derecha necesita inmigración ilegal, para poder explotarlos y aprovecharse del miedo a la deportación.
1 K 21
amouseonmars #2 amouseonmars
Cuando se condena a alguien por esto, espero que la sentencia incluya pagarle a sus esclavos todas las horas acumuladas con el pago regulado por convenio incluso extras y nocturnidad.
1 K 20
Jointhouse_Blues #7 Jointhouse_Blues *
Empresa negrera que tenía contratos con varios hay untamientos, ojo, que alguna responsabilidad tendrán al no investigar un poco a las empresas con las que trabajan. O igual sí la conocían bien, pero un sobre, siempre es un sobre...
0 K 11
Richaldor #9 Richaldor
Luego los cuñados de turno quejándose en el bar de las paguitas que les dan a muchos que luego trabajan cobrando en negro... Pero la culpa siempre es del trabajador que cobra en negro nunca del empresario que paga así y que sin él sería imposible está economía sumergida y estás explotaciones de la gente
0 K 9
#3 audrey2012
Mentira: los esclavos tenían derechos. Una mierda de derechos, pero tener esclavos conllevaba algunas obligaciones. Esto es otra cosa aún peor.
0 K 7
Raziel_2 #6 Raziel_2 *
#3 Ninguna obligación. Eran objetos y como tal se les trataba.

Otra cosa es que perdieras el dinero que te costaban.

Tampoco hay que blanquear la esclavitud.
0 K 11
#8 BoosterFelix
Es que no os habéis enterao todavía, colegas. La esclavitud es perfecta porque EL AMO CREA MUCHOS PUESTOS DE TRABAJO.
0 K 6

menéame