Detienen en Barcelona a un empresario que "contrataba" a trabajadores sin papeles y les forzaba a trabajar 90 horas a la semana: "Esto es esclavitud"

Los Mossos d'Esquadra arrestaron al dueño de una empresa de limpieza que explotaba a empleados en situación irregular. El empresario de Malgrat de Mar (Barcelona) utilizaba documentos falsificados de terceras personas para simular contratos legales, mientras obligaba a sus trabajadores a cumplir jornadas maratonianas de hasta 90 horas semanales sin días de descanso, con salarios que apenas alcanzaban los 850 euros mensuales. La investigación comenzó cuando los agentes descubrieron una flagrante contradicción: uno de los empleados...