Detenidos 16 ocupantes del cayuco rescatado en agosto al sur de Gran Canaria por posibles muertes violentas a bordo

La Policía ha detenido a 16 ocupantes del cayuco rescatado por Salvamento Marítimo el 24 de agosto después de que murieran varias decenas de las personas que iban en él, por su presunta implicación en los hechos a bordo, que incluyen posibles muertes violentas. La Policía trata de esclarecer los responsables de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y de homicidios por imprudencia y también si algunos de migrantes del cayuco fueron arrojados vivos por la borda. El cayuco partió con unas 320 personas, 251 lograron sobrevivir