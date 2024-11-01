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Detenido en Vitoria-Gasteiz por su implicación en un robo con violencia

Los hechos que se le imputan al ahora arrestado tuvieron lugar durante la madrugada del día 27 de febrero, cuando un ciudadano, de 37 años y nacionalidad española, fue abordado en la zona del Casco Viejo de Vitoria-Gasteiz por dos individuos que le golpearon violentamente hasta hacerle caer. Una vez en el suelo, le inmovilizaron y revisaron sus pertenencias, haciéndose de este modo con el teléfono móvil que portaba.

| etiquetas: euskadi , vitoria , vitoria-gasteiz , robos , delincuencia , violencia
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4 comentarios
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DayOfTheTentacle #1 DayOfTheTentacle
Ya no se si es otra más o la misma notícia que leí por la tarde... creo que es otra pq en la anterior era un abuelo pero es que hay cierto patrón que......
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Pertinax #2 Pertinax *
#1 Nada que ver. El patrón que relaciona estas noticias suelen ser los que las negativizan, que siempre son los mismos. :troll:
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DayOfTheTentacle #3 DayOfTheTentacle
#2 uhmmm oye que es evidente en un 70-90% pero no seamos populistas....
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Pertinax #4 Pertinax *
#3 Es la pobreza, no te hagas ideas raras.
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menéame