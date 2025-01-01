edición general
Detenido por violar a punta de navaja a una mujer en San Javier (Murcia)

Agentes de la Policía Local arrestan a un hombre por la presunta agresión sexual y por bajarse los pantalones delante de un camarero y pedirle mantener relaciones en los baños de un local de apuestas

#2 Feliberto
Si, era magrebí #teahorrounclick
9 K 41
Pertinax #6 Pertinax *
#3 y si lees la noticia, un hijo de puta violador reincidente. #teahorrounclick
3 K 35
Macadam #7 Macadam
#6 eso no invalida lo que dice #3

#teahorrounclick
5 K 40
Pertinax #8 Pertinax *
#7 Ni lo pretendía. Es información añadida. Este paio no es trigo limpio.
1 K 31
Albaricoquero #9 Albaricoquero
#6 van a tumbar la noticia y van a salir mamarrachos a llamar fascista a cualquiera que señale el #teahorrounclick
2 K 20
gitamon #16 gitamon
#9 pues a mi me pusieron un strike por llamar fascista a un fascista
1 K 29
#15 Katos
#6 Entonces en comentario anterior es verdadero
0 K 7
Pertinax #17 Pertinax *
#15 Evidentemente. Tanto como que el sol sale por el este.
0 K 20
gitamon #10 gitamon
#3 qué quieres decir con que era un hombre? no va a ser un extraterrestre...
3 K 27
mis_cojones_33 #14 mis_cojones_33 *
#10 solo doy un dato objetivo y que dado que el 99% de las violaciones las cometen hombres deberíamos tomar medidas más drásticas contra este grupúsculo de la sociedad que no quiere integrarse.
4 K 38
gitamon #18 gitamon
#14 como están las cabezas...
2 K 18
mis_cojones_33 #19 mis_cojones_33
#18 Ya te digo, bro.
3 K 15
Ihzan #20 Ihzan
#14 Eso es un delito de odio :palm:
1 K 0
mis_cojones_33 #21 mis_cojones_33 *
#20 dar un hecho objetivo es un delito de odio? Pues tú voto a #2 refleja lo contrario :-S

¿Defiendes los delitos de odio entonces?  media
1 K 0
Ihzan #22 Ihzan *
#21 Tu victimizas a todo un colectivo, los hombres, para tapar lo que ha hecho un puñetero individuo en concreto del que se sabe su procedencia y que tiene antecedentes intentando taparlo
3 K 2
mis_cojones_33 #23 mis_cojones_33 *
#22 osea, que si se generaliza y se insta al odio contra un grupo que no es el tuyo, es guay. Pero si ya se genera odio contra uno al que tú perteneces ya no mola tanto. ¿Es eso?

Venga, que seguro que si te esfuerzas tú solo descubres el error de tu mierdiargumento :-*
3 K 15
Ihzan #24 Ihzan
#23 Pero que cojones estas diciendo, han dado los putos datos del delincuente de la noticia en concreto mientras que tu culpas a la puta mitad de la poblacion. Haztelo mirar chaval, tienes un puto problema
3 K 2
mis_cojones_33 #25 mis_cojones_33 *
#24 es un dato objetivo. Un hecho. Y las estadísticas están ahí.

Venga, que ya casi lo tienes, campeón :hug:
1 K 15
PasaPollo #29 PasaPollo
#24 Dios, no lo ves, ¿verdad?
1 K 22
mis_cojones_33 #30 mis_cojones_33 *
#27 #29 venga, yo creo que ya casi lo tiene xD
1 K 22
Chinchorro #31 Chinchorro
#29 Ni lo va a ver.
1 K 21
CerdoJusticiero #27 CerdoJusticiero
#22 ¿No te das cuenta de que lo hace para poner en evidencia a los que tratan de generalizar "lo que ha hecho un puñetero individuo en concreto" a todos los que comparten su procedencia?
4 K 50
Chinchorro #4 Chinchorro
Los locales de apuestas reúnen a lo mejorcito de la sociedad.
1 K 22
Guanarteme #13 Guanarteme
#4 Tengo uno delante de mi casa y.... ¡Un gentucerío! Todo el lumpen del barrio ahí metido....
0 K 12
Albaricoquero #5 Albaricoquero
Demasiado esto ya..... Es demasiado habitual.
2 K 20
Libelulo #1 Libelulo
Que bien se está en Marruecos..
4 K 17
gitamon #11 gitamon *
#1 strike a la vista. Los admin de este foro tienen la piel muy fina y pillan hasta las ironías
3 K 21
j060511 #12 j060511
Acabo de ver una estadística que dice que hay 14 violaciones diarias en España.
Me preguntó cuál es el criterio para publicar unas si y otras no
0 K 6
#26 brandao
#12 #12 www.es.amnesty.org/en-que-estamos/blog/historia/articulo/8-datos-sobre
14 violaciones y 55 agresiones sexuales son denunciadas al día en España (Ministerio Interior, 2024)

Supongo que el criterio habitual que no es informar, sino emocionar.
0 K 8
CerdoJusticiero #28 CerdoJusticiero
#12 Que den clicks, principalmente.
1 K 22
capitan__nemo #32 capitan__nemo *
#12 ¿te refieres al criterio de los periodicos y medios de comunicacion o al criterio de meneame (que en cierta forma tambien es un medio de comunicacion que decide qué publicar y qué no, su deep state lo decide)?
¿O al criterio del usuario o clon que ha enviado la noticia?

Se me ocurren cosas como la agenda setting, el sesgo de confirmacion, ...
0 K 13

menéame