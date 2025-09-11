Detenido tras intentar matar a cuchilladas a dos hombres en Mislata en menos de 24 horas

Dos apuñalamientos graves en el plazo de apenas 24 horas y en un mismo municipio, Mislata. Esa es la acusación que pesa sobre un vecino de esa localidad de l'Horta Sud, de 32 años de edad, acusado de un delito de homicidio en grado de tentativa y de otro de lesiones graves, después de que acuchillara a dos hombres en plena calle, uno de los cuales tuvo que ser intervenido de urgencia y hospitalizado durante varios días. Los hechos, resueltos ahora por la Policía Nacional con la detención del presunto autor, se produjeron a finales de agosto.