Un detenido en Sarriguren (Navarra) acusado de asesinar a su mujer y herir de gravedad a su madre

La Delegación del Gobierno analiza el caso como violencia de género mientras la madre del presunto asesino permanece en estado muy grave. La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha informado este viernes de que está recopilando información sobre un posible asesinato machista en la Comunidad Foral de Navarra. En un mensaje difundido en redes sociales, el organismo señaló: "Estamos recabando datos del asesinato por presunta violencia de género de una mujer en la Comunidad Foral de Navarra".