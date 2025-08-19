Detenido un menor de edad en Santiago de Compostela por provocar varios incendios

Fiscalía ha ordenado su ingreso en un centro de internamiento de menores tras haber provocado varios fuegos en las zonas de Vidán y A Rocha. El joven está acusado como presunto autor de los delitos de incendio investigados y le fueron intervenidos dos mecheros.
Los jueces no son muy propicios a encerrarlos en un manicomio por el resto de su vida, supongo que por el coste que supone, pero en cuanto tienen la oportunidad lo vuelven a hacer.
En Galicia en cada pueblo tenemos a uno de esos y hay muchos más incendios provocados por estos que por intereses de otro tipo. Por eso a mí me alucina cuando veo que mandan a prisión provisional a gente que originó un incendio por accidente.