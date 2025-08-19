edición general
20 meneos
47 clics
Detenido un menor de edad en Santiago de Compostela por provocar varios incendios

Detenido un menor de edad en Santiago de Compostela por provocar varios incendios

Fiscalía ha ordenado su ingreso en un centro de internamiento de menores tras haber provocado varios fuegos en las zonas de Vidán y A Rocha. El joven está acusado como presunto autor de los delitos de incendio investigados y le fueron intervenidos dos mecheros.

| etiquetas: detenido , menor , edad , santiago , compostela , provocar , incendios
16 4 0 K 265 actualidad
8 comentarios
16 4 0 K 265 actualidad
janatxan #1 janatxan
Podrían quemarle los cojones, a ver si le hace gracia, puto crio.
2 K 33
alfre2 #4 alfre2
#1 se los podrían quemar al padre, si es que aparece
0 K 12
janatxan #5 janatxan
#4 eso no funciona.
0 K 10
alfre2 #7 alfre2
#5 funciona en el sentido de que no engendrará más pirómanos
0 K 12
skaworld #6 skaworld
#1 #4 A ver, tampoco nos pongamos asi de tontos, teniendo en cuenta los actos del chaval, la lista de posibles gónadas a chamuscar puede ser larga
0 K 12
#2 el_gran_reset
lo pillaron con el arma del crimen
0 K 20
Kantinero #3 Kantinero
No sé si ver fuego en la tv las 24 horas no le habrá empujado un poco, hay egos muy jodidos que solo necesitan que les den alguna idea.
0 K 12
#8 BurraPeideira_
Locos hay muchos pero los que son hijos de puta les da por rallar coches y prenderle fuego al monte y algunos hasta les da por empujar a gente a las vías del tren.
Los jueces no son muy propicios a encerrarlos en un manicomio por el resto de su vida, supongo que por el coste que supone, pero en cuanto tienen la oportunidad lo vuelven a hacer.
En Galicia en cada pueblo tenemos a uno de esos y hay muchos más incendios provocados por estos que por intereses de otro tipo. Por eso a mí me alucina cuando veo que mandan a prisión provisional a gente que originó un incendio por accidente.
0 K 11

menéame