Detenido un menor cuando trataba de violar a una turista en el sur de Tenerife

Los hechos ocurrieron en la habitación del hotel donde la víctima, una joven de 22 años, al acceder a su alojamiento fue abordada por un individuo que consiguió colarse tras ella en la habitación. La víctima logró resistirse, gritó e impidió que el atacante pudiera cerrar la puerta, lo que finalmente le hizo huir. El ataque se produjo en plena hora punta. Las cámaras de seguridad permitieron a los agentes reconstruir la secuencia de los hechos y seguir la pista del sospechoso, un menor de 16 años que se encontraba de vacaciones con su familia.