7
meneos
47
clics
Detenido en Llanes cuando iba a provocar un incendio
El fuego fue detectado por un agente de la Guardia Civil fuera de servicio que estaba realizando senderismo cerca de Celorio, y pudo apagar el incendio en su fase inicial evitando su propagación
|
etiquetas
:
incendio
,
llanes
,
asturias
6
1
0
K
86
actualidad
8 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
6
1
0
K
86
actualidad
#7
Pitchford
#5
Yo creo que no iba a provocarlo, sino que volvía de provocarlo, aunque fuera todavía pequeño cuando el guardia lo apagó..
0
K
19
#4
Pitchford
#0
Creo que el titular correcto sería "Detenido en Llanes por iniciar un incendio"
0
K
19
#5
amusgada
#4
el matiz tiene su importancia, y es que en los últimos años en casos como éste donde de lejos se identifica vehículo y conductor, o los pillas in fraganti o no hay manera de juzgarlos. Así que "cuando iba a provocar un incendio" está bien expresado porque éste se contuvo y no llego más allá de un conato.
Pena que no cuenten a qué gremio pertenece el autor. Recordemos que al menos en Asturies estos 15 días tuvimos un incendiario en Somiedo, prendiendo 4 puntos cerca de Gúa y…
» ver todo el comentario
0
K
8
#1
Postmeteo
*
Habría que seguirle la corriente al pirómano y ponerlo cerca de una hoguera. Concretamente en el centro.
0
K
7
#2
michaelknight
*
#1
No confundir pirómano (que lo hace patológicamente) con incendiario (que lo hace conscientemente y por voluntad).
3
K
32
#3
Katos
*
Se llama Cambio Climatico???
0
K
6
#6
Klamp
#3
no, se llama Katos es un bulero
0
K
8
#8
Malinke
#3
no, la mayoría de veces se llama negacionismo del cambio climático. Gente que prenden fuego por otros intereses y al final se van comer en sus propias carnes el cambio climático por hacer caso a VOX que les trae sin cuidado sus quejas y sus problemas.
0
K
11
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
Pena que no cuenten a qué gremio pertenece el autor. Recordemos que al menos en Asturies estos 15 días tuvimos un incendiario en Somiedo, prendiendo 4 puntos cerca de Gúa y… » ver todo el comentario