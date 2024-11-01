edición general
Detenido en Llanes cuando iba a provocar un incendio

El fuego fue detectado por un agente de la Guardia Civil fuera de servicio que estaba realizando senderismo cerca de Celorio, y pudo apagar el incendio en su fase inicial evitando su propagación

#7 Pitchford
#5 Yo creo que no iba a provocarlo, sino que volvía de provocarlo, aunque fuera todavía pequeño cuando el guardia lo apagó..
#4 Pitchford
#0 Creo que el titular correcto sería "Detenido en Llanes por iniciar un incendio"
#5 amusgada
#4 el matiz tiene su importancia, y es que en los últimos años en casos como éste donde de lejos se identifica vehículo y conductor, o los pillas in fraganti o no hay manera de juzgarlos. Así que "cuando iba a provocar un incendio" está bien expresado porque éste se contuvo y no llego más allá de un conato.

Pena que no cuenten a qué gremio pertenece el autor. Recordemos que al menos en Asturies estos 15 días tuvimos un incendiario en Somiedo, prendiendo 4 puntos cerca de Gúa y…   » ver todo el comentario
Postmeteo #1 Postmeteo *
Habría que seguirle la corriente al pirómano y ponerlo cerca de una hoguera. Concretamente en el centro.
michaelknight #2 michaelknight *
#1 No confundir pirómano (que lo hace patológicamente) con incendiario (que lo hace conscientemente y por voluntad).
#3 Katos *
Se llama Cambio Climatico???
#6 Klamp
#3 no, se llama Katos es un bulero
Malinke #8 Malinke
#3 no, la mayoría de veces se llama negacionismo del cambio climático. Gente que prenden fuego por otros intereses y al final se van comer en sus propias carnes el cambio climático por hacer caso a VOX que les trae sin cuidado sus quejas y sus problemas.
