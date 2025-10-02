Detenido en L'Ampolla (Tarragona) con 970 kilos de hachís, 15 de cocaína y una pistola en el coche

Los Mossos d'Esquadra arrestaron el pasado 28 de septiembre en la localidad de L'Ampolla (Tarragona) a un joven de 26 años que transportaba en su vehículo 970 kilogramos de hachís y 15 kilogramos de cocaína, además de portar una pistola de calibre 9 mm parabellum. El automóvil, un SUV de lujo, circulaba a gran velocidad por la autopista AP-7 alrededor de las 04:00 horas. Los agentes intentaron detenerlo, pero el conductor desobedeció las señales policiales y emprendió la huida con las luces apagadas en dirección a una urbanización cercana.
Ademas llevaba matricula falsa "las placas de la matrícula no se correspondían con este turismo en concreto"
Y suerte de que no se estrellara contra otro vehículo (inocente) en su huida
"La fuga del sospechoso tuvo un final bastante abrupto cuando perdió el control del coche y se estrelló por un barranco. El vehículo quedó inutilizado y el conductor intentó continuar a pie, pero eso tampoco le salió bien: los agentes lo rodearon y acabó pillado."
Por ultimo "era un joven de 26 años, cuya nacionalidad no se ha comunicado", o sea, otro joven de jovenlandia.
Si vas a carajo sacao de madrugada, llegas al destino antes de que la gente se de cuenta, hay menos control.
Anda que no hay raperos franceses del sur que llevan camisetas del Málaga por eso mismo.
Muy listo no era.