Detenido en L'Ampolla (Tarragona) con 970 kilos de hachís, 15 de cocaína y una pistola en el coche

Los Mossos d'Esquadra arrestaron el pasado 28 de septiembre en la localidad de L'Ampolla (Tarragona) a un joven de 26 años que transportaba en su vehículo 970 kilogramos de hachís y 15 kilogramos de cocaína, además de portar una pistola de calibre 9 mm parabellum. El automóvil, un SUV de lujo, circulaba a gran velocidad por la autopista AP-7 alrededor de las 04:00 horas. Los agentes intentaron detenerlo, pero el conductor desobedeció las señales policiales y emprendió la huida con las luces apagadas en dirección a una urbanización cercana.

Enésimo_strike #6 Enésimo_strike
Voy a conducir llamativamente con un coche cantoso mientras llevo una tonelada de hachis y 15kg de coca, además de un arma. Puto genio.
Kyoko #11 Kyoko
#6 Mas info sobre el genio
elcaso.elnacional.cat/es/noticias/escapa-velocidad-ap7-estrella-cae-ba
Ademas llevaba matricula falsa "las placas de la matrícula no se correspondían con este turismo en concreto"
Y suerte de que no se estrellara contra otro vehículo (inocente) en su huida
"La fuga del sospechoso tuvo un final bastante abrupto cuando perdió el control del coche y se estrelló por un barranco. El vehículo quedó inutilizado y el conductor intentó continuar a pie, pero eso tampoco le salió bien: los agentes lo rodearon y acabó pillado."
Por ultimo "era un joven de 26 años, cuya nacionalidad no se ha comunicado", o sea, otro joven de jovenlandia.
#12 Khanbaliq
#6 Es su modus operandi, roban coche potente, pillan la droga en Andalucía y se dan un salto hasta Marsella.

Si vas a carajo sacao de madrugada, llegas al destino antes de que la gente se de cuenta, hay menos control.

Anda que no hay raperos franceses del sur que llevan camisetas del Málaga por eso mismo.
craigvalen #1 craigvalen
Una Mente para el Crimen, sin duda.
#5 yarkyark
Un coche cargado con una tonelada de lo que sea llama la atención a simple vista.

Muy listo no era.
Ankor #3 Ankor
Hay tan pocos controles y policia en la propia carretera que estas situaciones de coches de alta gama a altísimas velocidades es rutinario.
ThugLife #2 ThugLife
Eso para consumo propio tanpoco dura tanto si ademas comportes con la familia. Eso si lleves el hierro y viene la pasma, joder tiralo opr la ventanilla antes de caer oor el barranco. Ay que reacionar mas rapido.
ewok #8 ewok
#2 Según te comportes... Ay, ay...
Natxelas_IV #9 Natxelas_IV
Es que hay que ser imbécil. Si llevas semejante cargamento, utiliza un coche lo más normal posible y vete a 90 o a 100. Si vas dando el cante....
Andreham #7 Andreham
Ese compa ya está muerto. Nomás no le han avisado. {0x1f3b6}
Rogue #4 Rogue
Al menos espero que llevara al ITV en regla
#10 nadaman
Ademas, llevar tanto peso en un coche, aunque sea un SUV seguro que se nota.
