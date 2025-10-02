Detenido en L'Ampolla (Tarragona) con 970 kilos de hachís, 15 de cocaína y una pistola en el coche

Los Mossos d'Esquadra arrestaron el pasado 28 de septiembre en la localidad de L'Ampolla (Tarragona) a un joven de 26 años que transportaba en su vehículo 970 kilogramos de hachís y 15 kilogramos de cocaína, además de portar una pistola de calibre 9 mm parabellum. El automóvil, un SUV de lujo, circulaba a gran velocidad por la autopista AP-7 alrededor de las 04:00 horas. Los agentes intentaron detenerlo, pero el conductor desobedeció las señales policiales y emprendió la huida con las luces apagadas en dirección a una urbanización cercana.