Un detenido en Italia por generar con IA más de 900 imágenes pornográficas de menores

Un hombre de 52 años ha sido detenido en la ciudad italiana de Venecia (norte) acusado de generar con Inteligencia Artificial (IA) más de 900 imágenes pornográficas de menores, informó este miércoles la Policía italiana. El acusado, que se enfrenta a un delito de producción de pornografía infantil, creó las imágenes con modelos generativos de IA desde su casa con «un sofisticado sistema tecnológico». Según la Policía, el sistema podía generar imágenes «extremadamente realistas, tanto que resultaba difícil distinguirlas de fotografías auténtica
Evidentemente siempre es cosa del usuario, tanto para usos buenos como para usos malos, porque la IA no es más que una herramienta.