Un detenido en Italia por generar con IA más de 900 imágenes pornográficas de menores

Un hombre de 52 años ha sido detenido en la ciudad italiana de Venecia (norte) acusado de generar con Inteligencia Artificial (IA) más de 900 imágenes pornográficas de menores, informó este miércoles la Policía italiana. El acusado, que se enfrenta a un delito de producción de pornografía infantil, creó las imágenes con modelos generativos de IA desde su casa con «un sofisticado sistema tecnológico». Según la Policía, el sistema podía generar imágenes «extremadamente realistas, tanto que resultaba difícil distinguirlas de fotografías auténtica

Asimismov #3 Asimismov
¿Y a la IA no la han detenido?
eltoloco #6 eltoloco
#3 las IAs solo son "conscientes" e "inteligentes" cuando supuestamente hacen cosas buenas, como los falsos descubrimientos científicos que se les atribuyen. Cuando se hace algo malo con ellas, es culpa del usuario, no de la IA.

Evidentemente siempre es cosa del usuario, tanto para usos buenos como para usos malos, porque la IA no es más que una herramienta.
Asimismov #7 Asimismov
#6 una pistola humeante
#8 mancebador
#3 Una tontería como un piano de cola ¿detenemos a los fabricantes de coches cuando un asesino arrolla a personas con uno?
Asimismov #11 Asimismov
#8 no, pero se ponen maceteros o se limita el control de accesos y se mejora la seguridad pasiva de los vehículos aunque luego la gente le dé por comprar SUV.
Estoeslaostia #10 Estoeslaostia
#3 si hubieras realizado esos fotomontajes con Photoshop... habría que detener a Adobe?
Asimismov #12 Asimismov
#10 de hecho se detiene a los proveedores del material original.
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
La investigación comenzó a raíz de una denuncia de una organización internacional para la protección de menores en internet, coordinada por la Fiscalía de Venecia. A través de un análisis forense digital y de datos informáticos, los investigadores pudieron identificar al hombre, que fue detenido por agentes del Centro de Operaciones de Ciberseguridad veneciano.
strike5000 #2 strike5000
Si las imágenes no se basaban en personas reales no veo el problema. Mejor eso que buscar en redes ocultas y fomentar un mercado basado en abusos reales.
#4 EISev *
#2 también están prohibidos en algunos países los manga o cómic de ese género
Antipalancas21 #5 Antipalancas21
#2 Precian reales, era muy difícil diferenciar que no lo eran.
rnd #9 rnd
También hay gente que ve películas gore con la conciencia tranquila porque sabe que lo que ve no es real. ¿por qué la simulación de pederastia es peor que la simulación de desmembraciones y decapitaciones?
