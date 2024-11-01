Detenido 'in fraganti' un ladrón acusado de 16 robos en viviendas de Barcelona

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre de 37 años con numerosos antecedentes y que dormía en distintas casas ocupadas, acusado ahora de una ola de robos en 16 pisos del barrio del Carmel de Barcelona, cinco de ellos como tentativa, donde accedía trepando, en ocasiones descalzo. Según ha informado la policía de la Generalitat en un comunicado, el hombre, que fue detenido "in fraganti" el pasado 30 de octubre, está acusado, además de los 16 robos con fuerza en pisos, de un robo violento en el interior de un domicilio...
| etiquetas: robos , barcelona , carmel