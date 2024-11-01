edición general
Detenido en Huelva por explotación laboral y sexual de varias mujeres migrantes

Las víctimas relataron jornadas laborales prolongadas, ausencia de descansos, salarios inferiores a los legalmente establecidos, pagos en efectivo sin respaldo documental y fraude en las cotizaciones a la Seguridad Social. En determinados casos, las trabajadoras fueron incluso obligadas a realizar trabajo adicional no remunerado en otras explotaciones vinculadas al entorno laboral del detenido. Junto a ello, las víctimas denunciaron situación de acoso y agresiones sexuales por parte del detenido, llegando incluso una de ellas a ser sometida...

7 comentarios
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
recordemos que ésta es la gentuza que se opone al libre comercio de UE-Mercosur porque allá no cumplen los mismos estándares que la UE pide acá... qué estándares, explotadores?
#3 NO86
#3 NO86
#1 Y también son los que votan a Vox porque están en contra de la inmigración ilegal
1 K 15
El_empecinado #4 El_empecinado
Y por cosas como ésta soy partidario de una inmigración legal y regulada, con contratos en origen para que los trabajadores no tengan miedo de denunciar, pero tampoco obtengan beneficios extras (regularización exprés si son irregulares) por hacerlo fomentando la picaresca.
#2 euacca
#2 euacca
Seguro que era payo. Siempre son payos.
1 K 21
#7 Tunguska08Chelyabinsk13 *
1 de cada 1000, lo de laboral digo, el estado publicita el caso para hacer ver como que hace aglo, mientras hace la vista gorda con los otros 999.
0 K 16
#6 HangTheRich
Empresario emprendedor. No hay que criminalizar!!
0 K 11
Fj_Bs #5 Fj_Bs *
Que le caiga todo el peso de la ley , esclavitud mismo temporal es gravísimo carcel efectiva e indemnizaciones mas multas , es lo unico que llegara a disuadir esta gentuza. y como no ? JUICIO RAPIDO
0 K 8

