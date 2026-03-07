edición general
Detenido un hombre que conducía drogado al chocar con una furgoneta con seis menores en Tarragona

Ha dado positivo en THC y cocaína. Iba a gran velocidad en una vía con agua acumulada por la lluvia.

josde #1 josde *
Con seis menores y drogado, ese hombre no tenia que conducir mas, aparte de una buena multa y a chirona.
DayOfTheTentacle #4 DayOfTheTentacle
#1 pues no deberían conducir....#2
DayOfTheTentacle #3 DayOfTheTentacle
Positivo y drogado o solo positivi?
aPedirAlMetro #5 aPedirAlMetro *
#3 A eso venia, dar positivo, no significa estar drogado.
La cocaina y el THC generalmente desaparecen de la sangre en un test de drogas en un periodo de 12 a 48 horas.
ansiet #2 ansiet
Los 6 menores iban en el otro vehículo creo haber leido.
nemeame #6 nemeame
Foto del sospechoso  media
