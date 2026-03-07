Detenido un hombre que conducía drogado al chocar con una furgoneta con seis menores en Tarragona

·
relacionadas
#1
josde
*
Con seis menores y drogado, ese hombre no tenia que conducir mas, aparte de una buena multa y a chirona.
0
K
20
#4
DayOfTheTentacle
#1
pues no deberían conducir....
#2
0
K
9
#3
DayOfTheTentacle
Positivo y drogado o solo positivi?
1
K
19
#5
aPedirAlMetro
*
#3
A eso venia, dar positivo, no significa estar drogado.
La cocaina y el THC generalmente desaparecen de la sangre en un test de drogas en un periodo de 12 a 48 horas.
0
K
10
#2
ansiet
Los 6 menores iban en el otro vehículo creo haber leido.
0
K
11
#6
nemeame
Foto del sospechoso
0
K
10
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
