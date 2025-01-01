edición general
6 meneos
14 clics

Detenido un hombre como presunto autor del apuñalamiento en una reyerta el fin de semana en Alcorcón

Los agentes al llegar encontraron una reyerta con "numerosas personas" y es allí, en el parque, donde localizan a una primera víctima que se aqueja de dolor de cabeza al haber recibido un botellazo. Posteriormente, en el en la calle Porto Lagos, hallan a la segunda, el trasladado al hospital, con heridas incisas en el costado y encima del ojo. El personal del Summa 112 estabiliza y traslada a este varón, que además de las heridas presentaba también diversos traumatismos.

| etiquetas: alcorcón , reyerta , apuñalamiento , delincuencia
5 1 3 K 55 actualidad
3 comentarios
5 1 3 K 55 actualidad
Tontolculo #1 Tontolculo
Qué uso brillante hacen los periodistas de las palabras.

Diciendo reyerta lo digo todo y no digo ná
2 K 11
#2 sald64059
Esto un pato que va al parque y no apuñala a naidie.
1 K -3
SegarroAmego #3 SegarroAmego
En los 80 era peor. Hay que estar agradecido
2 K -7

menéame