Detenido un hombre como presunto autor del apuñalamiento en una reyerta el fin de semana en Alcorcón

Los agentes al llegar encontraron una reyerta con "numerosas personas" y es allí, en el parque, donde localizan a una primera víctima que se aqueja de dolor de cabeza al haber recibido un botellazo. Posteriormente, en el en la calle Porto Lagos, hallan a la segunda, el trasladado al hospital, con heridas incisas en el costado y encima del ojo. El personal del Summa 112 estabiliza y traslada a este varón, que además de las heridas presentaba también diversos traumatismos.