·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
4802
clics
Diez lugares del mundo antes de sus históricos monumentos y construcciones más icónicas
3429
clics
Alice Seeley Harris, la fotógrafa que mostró al mundo el imperio del terror de Leopoldo II en el Congo
3815
clics
Óscar Puente recuerda el estrepitoso ridículo que Alvise Pérez hizo con él y ahora repite con Irene Montero: “Engañabobos”
2791
clics
Candidata republicana en Texas desata una polémica al quemar un Corán con un lanzallamas
2830
clics
Plan de ayuda, prevención y recuperación para el medio rural y forestal del PP [PDF]
más votadas
581
Pablo Simón señala la "paradoja" tras los incendios: "Vamos a ver antes a ministros compareciendo en el Senado que a los responsables directos, que son los presidentes autonómicos"
704
Silvia Intxaurrondo lee en directo la ley de Montes que Feijóo y sus presidentes desoyen: “Basta con cumplirla”
335
Conmoción en la vuelta: Activistas interrumpen al equipo Israel-Premier Tech en la Contra-reloj por equipos en Figueres [NL]
344
El “LaLigaGate” llega al Congreso: ERC exige explicaciones al Gobierno por los bloqueos masivos de Internet
375
Luz en el genocidio: voluntarios israelíes se juegan la vida para que los palestinos tengan atención sanitaria
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
19
meneos
31
clics
Detenido un hombre acusado de la muerte de su expareja de la que tenía orden de alejamiento
Un hombre ha sido detenido tras la muerte de su expareja, una mujer de 54 años.
|
etiquetas
:
motriz
,
violencia machista
,
detenido
16
3
0
K
210
actualidad
5 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
16
3
0
K
210
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Pertinax
*
Lástima que a estos gañanes no podamos enviarlos con Bukele.
Aunque bueno, leyendo la noticia a posteriori, como meneante de raza, en este caso me entran dudas.
0
K
19
#2
SMaSeR
Estaría bien que por lo menos al principio y durante un tiempo, las personas con ordenes de alejamiento lleven una pulserita o lo que sea. Y la persona de la que se tienen que alejar otra pulserita. Que se juntan a menos de X metros, empieza a pitar, que se sigue disminuyendo la distancia, pita mas fuerte..., que ya esta a pocos metros? aviso a la policía directo.
0
K
6
#3
lamonjamellada
#2
me parece correcto pero si se añade la funcionalidad de que, en caso de seguir acercándose, tasee a quien tiene la orden de alejamiento.
0
K
9
#4
lectorcritico
#2
Parece que no se a producido ninguna muerte, cuando en los alejamientos se utilizan pulseras.
Una vez que una mujer denuncia, la posibilidad de morir, e incluso ser atacada, deberia acercarse a 0.
Me parece criminal fomentar la denuncia sin poner los medios para protegerla o indicarle como puede protegerse ella.
Tambien hay que evitar que sea haga uso espureo de las medidas telematicas.
www.diariojaen.es/jaen/me-he-dado-cuenta-de-que-no-hay-justicia-para-l
0
K
10
#5
lamonjamellada
#4
jo, una declaración de parte sin más pruebas que una declaración de parte. Demoledor documento...
0
K
9
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Aunque bueno, leyendo la noticia a posteriori, como meneante de raza, en este caso me entran dudas.
Una vez que una mujer denuncia, la posibilidad de morir, e incluso ser atacada, deberia acercarse a 0.
Me parece criminal fomentar la denuncia sin poner los medios para protegerla o indicarle como puede protegerse ella.
Tambien hay que evitar que sea haga uso espureo de las medidas telematicas.
www.diariojaen.es/jaen/me-he-dado-cuenta-de-que-no-hay-justicia-para-l