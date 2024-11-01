edición general
Detenido un hombre acusado de la muerte de su expareja de la que tenía orden de alejamiento

Un hombre ha sido detenido tras la muerte de su expareja, una mujer de 54 años.

Pertinax #1 Pertinax *
Lástima que a estos gañanes no podamos enviarlos con Bukele.

Aunque bueno, leyendo la noticia a posteriori, como meneante de raza, en este caso me entran dudas.
SMaSeR #2 SMaSeR
Estaría bien que por lo menos al principio y durante un tiempo, las personas con ordenes de alejamiento lleven una pulserita o lo que sea. Y la persona de la que se tienen que alejar otra pulserita. Que se juntan a menos de X metros, empieza a pitar, que se sigue disminuyendo la distancia, pita mas fuerte..., que ya esta a pocos metros? aviso a la policía directo.
#3 lamonjamellada
#2 me parece correcto pero si se añade la funcionalidad de que, en caso de seguir acercándose, tasee a quien tiene la orden de alejamiento.
#4 lectorcritico
#2 Parece que no se a producido ninguna muerte, cuando en los alejamientos se utilizan pulseras.

Una vez que una mujer denuncia, la posibilidad de morir, e incluso ser atacada, deberia acercarse a 0.

Me parece criminal fomentar la denuncia sin poner los medios para protegerla o indicarle como puede protegerse ella.


Tambien hay que evitar que sea haga uso espureo de las medidas telematicas.
www.diariojaen.es/jaen/me-he-dado-cuenta-de-que-no-hay-justicia-para-l
#5 lamonjamellada
#4 jo, una declaración de parte sin más pruebas que una declaración de parte. Demoledor documento...
