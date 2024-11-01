Detenido en Francia uno de los agresores de Torre Pacheco tras saltarse la orden de no salir de España

La policía francesa ha detenido a uno de los implicados en la agresión al vecino de Torre Pacheco (Murcia) que derivó en varios días de altercados el pasado mes de julio; el joven marroquí se saltó la orden de prohibición de salida de España y ha sido devuelto en la frontera. Se trata de un marroquí de 20 años arrestado a mediados de julio en Rentería (Guipúzcoa) por su relación con la agresión a un vecino de 68 años en Torre Pacheco a la que siguieron varios días de disturbios de carácter racista contra la población inmigrante. Otros dos jóven
| etiquetas: policia , francia , pacheco , agresion , murcia , marroqui , prohibicion
Ahora en serio. Los jueces están acojonados por ser tachado de nazis, fachas, racistas y machistas.. Y ese es el verdadero progresismo qué nos ha llevado a esta mierda de situación y a tratar como niños a escoria como esta que no son aceptados ni en su país.
Valiente gilipollez.
Y el juez mientras tanto peinado prevaricando
"... decretándose su puesta en libertad"
De nuevo recordar que el problema no es la ley, no dejeis que os distraigan con gritos de odio. El problema es la falta de medios. Si el juicio fuera en 15 dias y no en 15 años, no estariamos discutiendo absolutamente nada.
... puesto a disposición de la Policía Nacional
... pasó a disposición judicial
... decretándose su puesta en libertad"
Para que este personaje u otro entre en prisión preventiva, ésta debe ser solicitada por la acusación particular, o por el ministerio fiscal. El juez o tribunal no puede decretar la prisión preventiva si ninguna de las partes acusadoras lo solicita. En este caso concreto, si no me equivoco, la persona agredida no quiso denunciar, así que todo depende de la fiscalía y alguna razón tendrá para no haberlo hecho. Una razón técnica o política.
Nada mas que disir