Detenido en Francia uno de los agresores de Torre Pacheco tras saltarse la orden de no salir de España

La policía francesa ha detenido a uno de los implicados en la agresión al vecino de Torre Pacheco (Murcia) que derivó en varios días de altercados el pasado mes de julio; el joven marroquí se saltó la orden de prohibición de salida de España y ha sido devuelto en la frontera. Se trata de un marroquí de 20 años arrestado a mediados de julio en Rentería (Guipúzcoa) por su relación con la agresión a un vecino de 68 años en Torre Pacheco a la que siguieron varios días de disturbios de carácter racista contra la población inmigrante. Otros dos jóven

wildseven23 #2 wildseven23
¿Y qué hacía este criminal en la calle?
#7 EISev
#2 debieron pensar que no había riesgo de fuga
#16 Katos
#7 un extranjero sin posibilidad de riesgo de fuga suena a la peor excusa posible y más con existencia del espacio Shengen.

Ahora en serio. Los jueces están acojonados por ser tachado de nazis, fachas, racistas y machistas.. Y ese es el verdadero progresismo qué nos ha llevado a esta mierda de situación y a tratar como niños a escoria como esta que no son aceptados ni en su país.
#19 Leon_Bocanegra
#16 uy si, el señor juez tiene miedo de que Óscar Puente o la Santaolalla le llamen racista en un demoledor tuit.
Valiente gilipollez.
#8 fremen11
#2 Pregunta al juez.....
Macnulti_reencarnado #14 Macnulti_reencarnado
#8 insinúas que el juez se ha saltado la ley?
#18 fremen11 *
#14 Eh!! Te dejo libre, pero eh!! No te vayas de España, quien iba a imaginarse que después de la pajarraca que han montado los de ultraderecha no se iba a quedar aquí........
Macnulti_reencarnado #27 Macnulti_reencarnado
#18 la pajarraca la monto el hijoputa este. La moto se la vendes a otro. No compro motos.
#28 fremen11
#27 Claro, si hubiesen sido españoles de esos que mandrugan los agresores la ultraderecha hubiese hecho lo mismo..... jajajaja jajajaja jajajaja jajajaja
Macnulti_reencarnado #29 Macnulti_reencarnado
#28 a ti si que te hace falta madrugar un poco.
pepel #11 pepel *
#2 Relacionada: www.meneame.net/story/prision-joven-magrebi-detenido-mientras-huia-fra

Y el juez mientras tanto peinado prevaricando
DarthMatter #12 DarthMatter *
#2 "qué hacía" no, ... ¿qué 'hace'?

"... decretándose su puesta en libertad" :palm:
#13 Katos
#2 favoreciendo los votos a la ultra derecha
plutanasio #23 plutanasio
#2 como le dijo zapatero a gabilondo: nos conviene que haya tensión
johel #25 johel *
#2 Lo mismo que todos los demas, la prision preventiva a la espera de juicio depende de la gravedad del delito. Por una paliza no te pueden meter en prision preventiva indefinida, igual que tampoco es posible por robos y hurtos "menores".
De nuevo recordar que el problema no es la ley, no dejeis que os distraigan con gritos de odio. El problema es la falta de medios. Si el juicio fuera en 15 dias y no en 15 años, no estariamos discutiendo absolutamente nada.
angelitoMagno #26 angelitoMagno
#2 Pues no tener una condena firme en su contra.
ostiayajoder #30 ostiayajoder
#2 lo mismo q los nazis q ostiaron al periodista ese anteayer.
DarthMatter #9 DarthMatter
"... fue detenido en Francia
... puesto a disposición de la Policía Nacional
... pasó a disposición judicial
... decretándose su puesta en libertad" :palm:
#10 mcfgdbbn3
#9: El juez dirá que no hay riesgo de reiteración delictiva. :palm:
Supercinexin #17 Supercinexin
Jueces culpables. 100% de responsabilidad. Agenda derechista oculta para llenar las calles de delincuentes. Lo tengo cada vez más y más claro.
Pertinax #4 Pertinax *
Va a su puta bola el pobre.
Macnulti_reencarnado #6 Macnulti_reencarnado
Que le pongan un piso de protección oficial y así no tendrá que buscarse la vida en otro país.
CharlesBrowson #15 CharlesBrowson
y porque este caso es mediatico...a saber cuantos casos hay asi, el dia del juicio...ops el acusado no viene, eh victima vuelvete para casa y ajo y agua, bechis
Torrezzno #21 Torrezzno
barra libre de delincuencia
#22 hdptest001
No suelo leer ni opinar nada relacionado con sucesos, pero me veo obligado a escribir por la cantidad de desinformación interesada que se esparce; en este caso sobre los jueces y los tribunales.

Para que este personaje u otro entre en prisión preventiva, ésta debe ser solicitada por la acusación particular, o por el ministerio fiscal. El juez o tribunal no puede decretar la prisión preventiva si ninguna de las partes acusadoras lo solicita. En este caso concreto, si no me equivoco, la persona agredida no quiso denunciar, así que todo depende de la fiscalía y alguna razón tendrá para no haberlo hecho. Una razón técnica o política.
Esku #24 Esku
Hay que ser ingenuo para creer que una orden dictada por el juez va a ser cumplida por esta escoria. Si la ley no les impide delinquir, porque lo que le diga el juez va a ser cumplido?
Torrezzno #20 Torrezzno
"Se trata de un marroquí de 20 años arrestado a mediados de julio en Rentería (Guipúzcoa)"

Nada mas que disir
Lutin #5 Lutin
Patadas en la cara.
#1 Ganpalo
Son seres de paz e iluminados y defdendidos por Santaolalla jejjejejeej
#3 Leon_Bocanegra
#1 Que pronto habéis cambiado a la Intxaurrondo por Santaolalla. :-D
