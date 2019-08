Detenido por empujar a un hombre a las vías en la la estación de Argüelles  

Los viajeros de Metro de Madrid no daban crédito a lo que estaban presenciando. Un hombre empujó a otro a las vía en el andén de la línea 6 de la estación de Argüelles.Los efectivos de seguridad del suburbano fueron los primeros en retener al joven para identificarle. El hombre, de 27 años y brasileño, se resistió, se puso «violento» e «intentó huir». Llevaba puestos unos guantes de MMA y no conocía a la víctima. Por su parte, la víctima, un varón español, tuvo que ser atendida por el Samur y está herida pero no se teme por su vida.