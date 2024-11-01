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Detenido por conducir en sentido contrario durante 14 kilómetros en la autovía A-7 a la altura de Totana y triplicando la tasa de alcoholemia

Detenido por conducir en sentido contrario durante 14 kilómetros en la autovía A-7 a la altura de Totana y triplicando la tasa de alcoholemia

La Guardia Civil de la Región de Murcia detuvo a un joven en la autovía A-7, a la altura de Totana, como presunto autor de dos delitos contra la seguridad vial, después de ser interceptado mientras circulaba en sentido contrario por la autovía durante más de 14 kilómetros y bajo los efectos del alcohol. Los hechos tuvieron lugar a primera hora del pasado sábado, cuando varios conductores alertaron de la presencia de un vehículo que circulaba por la autovía A-7, en sentido Almería por los carriles destinados al sentido Murcia..

| etiquetas: totana , detenido , alcoholemia , sentido contrario
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1 comentarios
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KoLoRo #1 KoLoRo
Mirar la miniatura y ver la marca del coche... nada más que añadir xD
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menéame