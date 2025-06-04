edición general
Detenido el concejal de Fiestas de Catarroja por agresión sexual a un menor

El concejal de Catarroja, Miquel Verdeguer Mesado, ha decidido presentar su renuncia al cargo electo que desempeñaba en el Ayuntamiento como concejal de Fiestas tras ser investigado por un presunto delito de agresión sexual a un menor. Esta decisión, tomada de manera personal y con el respaldo del consistorio, responde a su voluntad de no generar ningún tipo de interferencia en el normal funcionamiento de la administración municipal, dada su implicación en un procedimiento judicial recientemente abierto.

5 comentarios
#1 Grahml *
"El grupo socialista está formado por siete concejales, siendo la segunda renuncia de la legislatura, por lo que tras la renuncia la lista corre hasta el número 9, precisamente el marido de la alcaldesa, Vicente Ramón Escrig."


Qué suerte, mira tú por dónde.

Vaya puta mafia :palm:
#2 Feliberto
¿Como saber de que partido es el que ha cometido el delito? Si dimite del psoe, si no, del pp.
#5 Madmaxi
Egpaña tierra de follaniños... aleluya!!!
#3 carlosjpc
Sólo le hizo la cata roja... ya me voy.
