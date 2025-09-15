edición general
10 meneos
51 clics
El detenido por asesinar a Kirk no ha confesado su culpabilidad y no está cooperando

El detenido por asesinar a Kirk no ha confesado su culpabilidad y no está cooperando

El presunto tirador de Charlie Kirk "no está cooperando" con los investigadores y no ha confesado el asesinato del 'influencer' ultraconservador la semana pasada en un campus de Utah, según declaró este domingo el gobernador del estado, el republicano Spencer Cox. El gobernador también aseguró a la 'NBC' que Robinson era de tendencia izquierdista. "Sus amigos han confirmado que había una especie de internet profunda y oscura, la cultura Reddit, y otros lugares oscuros de internet en donde esta persona se sumergía".

| etiquetas: kirk , asesinato , detenido
8 2 2 K 122 actualidad
26 comentarios
8 2 2 K 122 actualidad
Comentarios destacados:      
Macadam #1 Macadam
Uhhhhh! la cultura Reddit!!!
8 K 120
#4 Suleiman
*El gobernador también aseguró a la 'NBC' que Robinson era de tendencia izquierdista." Estan metiendo la palabras izquierda en un país que lo mas izquierda que hay és el PP actual.... Tiene que ser de "izquierda" si o si, y si no te lo crees eres un enemigo de la nación.
5 K 96
Expat_Guinea_Ecuatorial #14 Expat_Guinea_Ecuatorial
#4 Claro, los antifas no existen alli, son una ilusion optica
1 K 17
#25 Suleiman
#14 Si si, se caracteriza como país por tener millones de antifas y además amantes de las armas.... No me jodas.
0 K 14
SeñorPresunciones #2 SeñorPresunciones
Al loro, Reddit ahora es internet profundo...
6 K 90
Xenófanes #6 Xenófanes
#2 Joder, pero si reddit es la novena web más visitada del mundo. xD
1 K 21
astronauta_rimador #8 astronauta_rimador
#2 pues viendo que para la gran mayoría de personas Internet es TikTok e Instagram...
2 K 27
seguidorDeCristo #18 seguidorDeCristo
#2 esos yankis no conocen meneame
0 K 6
#21 higlewit
#18 ese lugar oscuro lleno de fanáticos

y no es ironía
0 K 6
seguidorDeCristo #22 seguidorDeCristo
#21 y no olvides los prejuicios. También está lleno de prejuicios
0 K 6
devilinside #23 devilinside
#21 Siempre nos quedará Forocoches
0 K 12
#5 veratus_62d669b4227f8
La cultura reddit??...que coño dice este subnormal?. Pero de verdad el nivel de mediocridad e ignorancia de esta gente es lo que parece?...
3 K 46
#3 ombresaco *
La cultura reddit... eso qué es lo que es?
1 K 31
buronix #7 buronix
Lugares oscuros de internet es poner Google con el tema Dark.
1 K 30
#16 Setis
#7 Pero si de verdad quieres depravación, abre el facebook de noche con las luces apagadas.
0 K 7
Graffin #9 Graffin
Por vuestra salud mental no entréis en r/Conservative
La cantidad de mierda y bulos en los que se regodean como cerdos en el barro es increíble.
1 K 29
#17 Setis
#9 Ese subreddit que tiene un notable incremento de actividad desde las 9 de la mañana hora de Moscú.
0 K 7
skaworld #12 skaworld
"a una especie de internet profunda y oscura, la cultura Reddit"

Supongo que se refieren a que un americano de bien jamás navegaria por sitios donde pueda haber gente con un pantone oscuro.
1 K 24
#11 endy
Siempre saludaba
1 K 14
Battlestar #15 Battlestar
Hombre, digo yo que es lo habitual, no? "Yo no he hecho nada ni sé nada"
0 K 11
rogerius #20 rogerius
#15 No tardarán en hacerle alguna oferta: «Venga, di cosas de izquierdas, confiesa que eres woke y tendrás trato preferente. Un par de semanas por las televisiones, fingimos tu muerte y te damos una nueva identidad en otro estado…»

O lo corren a hostias hasta que se saque el carnet del partido comunista chino. :shit:
0 K 20
Andreham #10 Andreham
A tres pasos de que el asesino de JFK sea el abuelo de este zagal o le haya metido en las vacunas que se ha puesto por Internet ideas rojas.
0 K 8
#19 Setis
#10 Para mi que están tratando de conseguir que un científico les fabrique una vacuna que haga que sea negra trans woke lesbiana, los científicos insisten que no es posible, pero eso no va a detener su cruzada para que se revele la berdad.
0 K 7
ExLibris #26 ExLibris
Era buen vecino y saludaba en la escalera, pero siempre sospeché que....
0 K 7
#24 ldoes
Importante resaltar que la noticia se basa en las declaraciones de un político republicano que ha dicho cosas como “He rezado para que fuera de otro país, que no fuera uno de nosotros”

No le puede cargar el muerto a los inmigrantes, pues tocará a la izquierda. Voto bulo.
0 K 7
#13 sliana
bueno, nada que un galon de agua y una toalla no puedan arreglar, verdad, tierra de la libertad?
0 K 7

menéame