El detenido por asesinar a Kirk no ha confesado su culpabilidad y no está cooperando

El presunto tirador de Charlie Kirk "no está cooperando" con los investigadores y no ha confesado el asesinato del 'influencer' ultraconservador la semana pasada en un campus de Utah, según declaró este domingo el gobernador del estado, el republicano Spencer Cox. El gobernador también aseguró a la 'NBC' que Robinson era de tendencia izquierdista. "Sus amigos han confirmado que había una especie de internet profunda y oscura, la cultura Reddit, y otros lugares oscuros de internet en donde esta persona se sumergía".