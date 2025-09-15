El detenido por asesinar a Kirk no ha confesado su culpabilidad y no está cooperando

El presunto tirador de Charlie Kirk "no está cooperando" con los investigadores y no ha confesado el asesinato del 'influencer' ultraconservador la semana pasada en un campus de Utah, según declaró este domingo el gobernador del estado, el republicano Spencer Cox. El gobernador también aseguró a la 'NBC' que Robinson era de tendencia izquierdista. "Sus amigos han confirmado que había una especie de internet profunda y oscura, la cultura Reddit, y otros lugares oscuros de internet en donde esta persona se sumergía".
| etiquetas: kirk , asesinato , detenido
y no es ironía
La cantidad de mierda y bulos en los que se regodean como cerdos en el barro es increíble.
Supongo que se refieren a que un americano de bien jamás navegaria por sitios donde pueda haber gente con un pantone oscuro.
O lo corren a hostias hasta que se saque el carnet del partido comunista chino.
No le puede cargar el muerto a los inmigrantes, pues tocará a la izquierda. Voto bulo.