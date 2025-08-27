Detenida en Parla una mujer trans por intentar practicar una felación y tocar a un menor que la defendió de una agresión machista

La Policía Local de Parla detuvo el pasado jueves 21 de agosto a una mujer trans de 36 años y nacionalidad paraguaya tras perpetrar, supuestamente, una agresión sexual a un menor de edad y ofrecerse a practicarle una felación. Los hechos tuvieron lugar en la calle Río Ebro, en torno a las dos de la madrugada, cuando un adolescente de 15 años paseaba por un parque con un amigo. En ese momento, ambos se encontraron con una mujer trans que estaba enfrascada en una pelea con su pareja.