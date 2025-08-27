edición general
Detenida en Parla una mujer trans por intentar practicar una felación y tocar a un menor que la defendió de una agresión machista

La Policía Local de Parla detuvo el pasado jueves 21 de agosto a una mujer trans de 36 años y nacionalidad paraguaya tras perpetrar, supuestamente, una agresión sexual a un menor de edad y ofrecerse a practicarle una felación. Los hechos tuvieron lugar en la calle Río Ebro, en torno a las dos de la madrugada, cuando un adolescente de 15 años paseaba por un parque con un amigo. En ese momento, ambos se encontraron con una mujer trans que estaba enfrascada en una pelea con su pareja.

Tensk
¿Seguro que esto no lo ha escrito Almodóvar?
Battlestar
#1 Joder, es lo primero que he pensado y eso que no soy nada de cine Español contemporáneo.
Tensk
#12 Pues mira que creo que si vi alguna de Almodóvar sería "Mujeres al borde de un ataque de nervios" hace muchos años en la tele, y no estoy seguro de haberla visto entera, pero es que... vamos...
Torrezzno
Encima de que se lo quiere agradecer. Menudos transfobos, que mas da si tiene o no próstata
The_Ignorator
¿Para qué?
mente_en_desarrollo
#6 Para chuparle la poya.

y guaya
el_gran_reset
Un niño fascista
escuadron
@admin @eirene Waves votando spam
MoñecoTeDrapo
Un tópico de las pelis de quinquis. Pero ha pasado.
Cyberbob
El asunto es grave porque son menores. Espero que se apliquen las medidas necesarias y que esta persona no vuelva a actuar.
Postmeteo
#2 Sin ser tan grave, una agresión sexual a un adulto también es delito
agente_naranja
A mamarla…
Nihil_1337
Otro caso que engrosa las estadísticas de agresiones sexuales perpetradas por mujeres a hombres :troll:
Professor
No relacionemos transexualidad con corrupción de menores.
Doisneau
Como se nota que la agresion sexual es un hombre por el cachondeito :->
menéame