Detenida una paciente en un centro de salud de Guadalajara por agredir a la doctora que la atendía

Agentes de la Policía Nacional han detenido a una mujer como presunta autora de un delito de atentado contra funcionario público, lesiones y tenencia ilícita de armas, tras agredir a una doctora en un centro de salud de Guadalajara. Los hechos ocurrieron cuando los agentes recibieron una llamada avisando de que una profesional sanitaria de un centro médico de la ciudad había sido agredida por una paciente, según ha informado la Policía en nota de prensa.
