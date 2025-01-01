Detenida en Marruecos una activista por una publicación vistiendo una camiseta con la frase "Alá es lesbiana", considerada blasfemia  

Las autoridades han detenido a la activista feminista Ibtissam Betty Lachgar. El fiscal del rey informó de que se ha abierto una investigación y que la activista permanecerá bajo custodia policial por la publicación que consideran que tiene expresiones ofensivas hacia la religión islámica. En Marruecos, insultar a la divinidad está tipificado como delito. Betty Lachgar publicó una foto vistiendo la camiseta con la frase “Alá es lesbiana” en árabe e inglés acompañada de un texto en el que calificaba al islam de “fascista” y “misógino”