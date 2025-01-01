edición general
Detenida en Marruecos una activista por una publicación vistiendo una camiseta con la frase "Alá es lesbiana", considerada blasfemia

Las autoridades han detenido a la activista feminista Ibtissam Betty Lachgar. El fiscal del rey informó de que se ha abierto una investigación y que la activista permanecerá bajo custodia policial por la publicación que consideran que tiene expresiones ofensivas hacia la religión islámica. En Marruecos, insultar a la divinidad está tipificado como delito. Betty Lachgar publicó una foto vistiendo la camiseta con la frase “Alá es lesbiana” en árabe e inglés acompañada de un texto en el que calificaba al islam de “fascista” y “misógino”

#2 Kuruñes3.0 *
xD xD esta si se atrevió con la mezquita, y claro, va presa xD xD
IDOLA. Respect.
2 K 30
#3 Ominous
#2 A ver si la Lindane va aprendiendo.
0 K 11
Sir #6 Sir
Si Dios o Ala es omnipotente y omnipresente, no tengo ninguna duda de que también es lesbiana.
2 K 28
thror #9 thror
#6 Si un diosucho cualquiera se ofende por algo asi.. Pues vaya mierda de diosucho de tres al cuarto
0 K 10
#1 poxemita
Que largo es el brazo de Abogados Cristianos.
1 K 20
Pertinax #8 Pertinax *
Verás cómo se pone Irene con esto.
0 K 20
berkut #12 berkut
#8 A mí me bastaría con que se pusiera dicha camiseta y publicara la foto en sus redes sociales.
1 K 30
Pertinax #14 Pertinax
#12 Imposible. Eso es facha. Como esta chica marroquí.
0 K 20
berkut #16 berkut
#14 Claro, eso es facha y el Reino de Marruecos es Utopía
0 K 10
Deviance #7 Deviance
Y lo más normal no sería que la llevasen a un frenopático?
"Alá es lesbiana", jajajajaja joder que delirio madre mía... xD xD xD xD
0 K 14
antesdarle #15 antesdarle
#7 no tiene ninguna forma humana ni atributos físicos, así que entiendo que es una forma de provocar a los sectores más conservadores (que la mayoría tienen pito) los seres imaginarios pues no.
1 K 21
Deviance #17 Deviance
#15 Es una trastornada diciendo disparates y delirando, no le des mas vueltas compañero.
0 K 14
Kantinero #13 Kantinero
Esta bien que algunos marroquís se queden en su país intentando mejorar las cosas
0 K 13
alfre2 #5 alfre2
Pues como aquí, más o menos. Ya estamos a un nivel similar
0 K 12
The_Ignorator #4 The_Ignorator
Alá es negra
0 K 10
#11 atxesun
#4 Alá será lo que quiera
0 K 6
#10 lordban
Respeto por atreverse fuera de la comodidad occidental. Las FEMEN por ejemplo desde la guerra que no se quejan tanto, hay que estar hecho de otra pasta para luchar de verdad.
1 K -4

