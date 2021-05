Detectan problemas cardiacos en jóvenes tras recibir la vacuna contra el coronavirus

Tras la segunda dosis. Los casos se han presentado más en mujeres que en hombres, y sobre todo dentro de los cuatro días siguientes a la segunda dosis. Empero, la mayor parte de ellos son leves. La ratio de casos de miocarditis en los vacunados no es muy diferente de los niveles normales, apunta el CDC. Médicos consultados por el New York Times también apuntan a que tal vez no haya relación y que son casos que se han visto relacionados ahora que la vacunación ha comenzado a ser masiva.