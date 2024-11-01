El desvío de agentes federales a las deportaciones lastra la lucha contra la trata de personas

Dos menores latinas, de 14 y 17 años, respectivamente, han sido liberadas de su explotador en el condado de Chester, en Pensilvania, según anunció este lunes la fiscalía general de ese Estado. Ramiro Caal Jolomna está acusado de delitos graves de trata de personas y servidumbre involuntaria y delitos relacionados. El fiscal general de Pensilvania, Dave Sunday, presentó cargos contra él por mantenerlas trabajando sin cobrar bajo la amenaza de deportarlas.