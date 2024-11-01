edición general
El desvío de agentes federales a las deportaciones lastra la lucha contra la trata de personas

Dos menores latinas, de 14 y 17 años, respectivamente, han sido liberadas de su explotador en el condado de Chester, en Pensilvania, según anunció este lunes la fiscalía general de ese Estado. Ramiro Caal Jolomna está acusado de delitos graves de trata de personas y servidumbre involuntaria y delitos relacionados. El fiscal general de Pensilvania, Dave Sunday, presentó cargos contra él por mantenerlas trabajando sin cobrar bajo la amenaza de deportarlas.

La trata de personas no parecía importar cuando la frontera sur estaba abierta de par en par para el tráfico humano, de hombres, niños y mujeres. Ley y Orden está para cumplirla y evitar, precisamente, la trata de personas.
#1 lo de frontera abierta lo dices por los boyas con sierras que había en el rio en Texas?
www.meneame.net/story/barrera-flotante-texas-rio-bravo-puede-quedarse-
#1 x #2 www.snopes.com/fact-check/million-migrants-border-biden/
No lo digo por el, como mínimo, más de 7 millones de ilegales que entraron solamente por la frontera durante el mandato de Biden.

Y ahora vienen llorando con que se lastra "la lucha contra la trata". Te tienes que reir.
#1 La inmigración no importaba tanto cuando venía gente de todos los países del mundo al "sueño americano" después de que los primeros inmigrantes se dedicasen a exterminar a la población local, pero ahora hay que cerrar la puerta que ya son muchos (lol).
