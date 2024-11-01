Desvelado el misterio: este es el astronauta evacuado de la Estación Espacial Internacional en enero

Un «evento médico» obligó a acortar una misión de SpaceX y la NASA, y a traer de vuelta a toda la tripulación, ahora, habla el astronauta evacuado que estaba enfermo. Vivir meses en microgravedad no solo pone a prueba los cohetes, también el cuerpo humano. La Estación Espacial Internacional (ISS) vigila a sus tripulantes con rutinas médicas constantes, pero allí arriba no existe un hospital completo, y muchas decisiones se toman con la prudencia de quien sabe que el “por si las moscas” en órbita pesa más que en la Tierra.