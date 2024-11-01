Un destructor con poca suerte  

El destructor estadounidense USS William D. Porter se ganó la reputación de ser un barco que daba “mala suerte” durante su primer servicio operativo. La verdad es que su supuesta mala suerte no tiene una base real, aunque terminó hundido por el ataque de un kamikaze en 1945.
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Con la armería .. en unas prácticas de torpedos no se le ocurrió nada mejor que usar como blanco al Iowa donde iba Roosevelt .. y disparar un toirpedo de verdad.