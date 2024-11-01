Destrozo ecológico a traición en Veganzones, Segovia

La presa del Puente Mesa, en el río Cega, entre los municipios de Veganzones y Cabezuela, fue demolida hace unos días tras la promesa del Gobierno y la alcaldía de que no se iba a tocar en noviembre de 2022 el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Se hizo a traición y por la noche, sin que los vecinos pudieran hacer nada, se ha convocado una manifestación para el domingo 13: 30 en la Plaza del pueblo para protestar contra este atropelllo. El río ha quedado contaminado, y tiene especies únicas en la zona.