El desternillante monólogo de Marc Giró sobre las terapias de conversión para personas homosexuales

"Como ser homosexual es un accidente, se puede revertir según la iglesia. El día que las mariquitas abandonen la iglesia católica se acaba la cristiandad tal y como la conocemos. Y luego, en segundo lugar, estos cursos para mariquitas, bolleras y demás pecadores descarriades, recomiendan abstinencia y castidad. Yo sinceramente estoy por apuntarme a una de estas charlas porque llevo tanto tiempo siendo maricón que no puedo más. Es que no me puedo ni sentar ¿Los días de abstinencia cuentan como heterosexualidad?¿La paja cuenta?".

#3 groucha
'Desternillante' y 'Marc Giró' no cuadran en la misma frase...
Macnulti_reencarnado #2 Macnulti_reencarnado
Televisión publica de calidad.
JepGambardella #6 JepGambardella
#2 Che querido, al pibe le dan mucha plata pero hace un grán servicio hablando de los principales temas que preocupan a la opinión publica. Tiembla el poder!
Feindesland #4 Feindesland
Lo de "personas" delante de homosexuales es lo que lo aclara y matiza todo.

:-D
tusitala #7 tusitala
Si estos cursos funcionan también funcionarán los de convertirse en homosexual, así muchos meneantes podremos frungir.
#1 Zerjillo
Pues me ha parecido bastante flojito, la verdad.
#5 MrMax
Siempre me ha costado el Marc Giró, es demasiado sobreactuado para mi gusto.
Dene #8 Dene
#5 es parte del personaje, pero bueno, alguna de las reflexiones que hace mas alla de las risas, son para tener en cuenta
