¿Y después del incendio, qué?

Los incendios forestales no terminan cuando se extinguen las últimas llamas. Después, llega el momento de restaurar un territorio desprovisto de su cubierta vegetal y con un suelo gravemente degradado, junto a la pérdida de biodiversidad, el deterioro del paisaje y las consecuencias para el mundo rural que lo rodea. El fuego deja tras de sí un terreno más vulnerable a la erosión, con pérdida de nutrientes, daños severos en la fauna y la flora silvestres, una transformación profunda del paisaje y un impacto económico y social que afecta de forma

No todo está acabado, he leído en alguna ocasión que los incendios aportan nutrientes al suelo y tienen un gran poder regenerativo, incluso beneficiosos según en que zonas.
#1 como vengan lluvias fuertes se barre todo y hacen falta años para recuperar el suelo
#2 Lluvias vendrán si o sí
#1 #2 Va a depender como se quiera y que se dedique a resolver los problemas pero me da que va a ser más de lo mismo y esperar a la próxima campaña de fuego
#1 También aportan madera quemada gratis a la industria, que al final quitas la parte quemada y el resto es madera igual. El negocio de vivir de las miserias de la gente y sacar beneficios inmediatos e inmensos de la desgracia y ruina ajena.
#4 Lo de siempre y culpar a los ecologistas cuando del primero al último todos deberíamos serlo, aunque solo fuera por principios y educación
#1 pues no sé dónde lo habrás leído, hablamos de capa superficial húmmica completamente destrozada, a la que la escorrentía (fíjate que buena parte de los incendios son en cordales montañosos con tremendas laderas) contribuirá a un lixiviado salvaje de nutrientes y por ende a aumentar la erosión. Como no pongan acolchado y prohíban cualquier paso por muchas de esas zonas, la capacidad que tenía el terreno para sustentarse gracias a raíces variopintas se irá a la mierda y tendremos argayos a la primera lluvia torrencial.

Como no te refieras a zons de plantas pirófitas, estilo eucalipto...
