El desplazador de barril (barrel shifter) del Intel 80386 [ENG]  

Actualmente estoy construyendo un núcleo compatible con 80386 en SystemVerilog, impulsado por el microcódigo Intel original extraído del silicio 386 real. El modo real ya está operativo en simulación, con más de 10.000 casos de prueba de una sola instrucción superados con éxito y se está trabajando en funciones del modo protegido. En el transcurso de este trabajo, se han examinado en detalle los rincones del microcódigo 386 y del silicio; esta serie documenta los hallazgos resultantes.

Lyovin81 #1 Lyovin81 *
Joder, será la lluvia, pero hoy no parais de mandar cosas super interesantes!!
Estoy siguiendo ese core con atención porque... Coño, es que si lo acaban y lo rematan bien, vamos a tener sistemas completos compatibles con 386 por cuatro putos duros gracias a las FPGAs de la serie TangNano!
Va a haber pequeñas viciadas a los juegarrales de Ms-DOS para 386... Por no mencionar 3DStudio 3, VistaPro, ImpulseTracker... La mejor época que el PC conoció debe volver en forma de FPGA. Urge.
rogerius #2 rogerius *
#1 Titulares, entradillas y comentarios deben ser en español. :troll: xD xD xD
Lyovin81 #3 Lyovin81
#2 yo soy muy pejiguero con usar español siempre que existan los términos, pero en este caso no me queda mucho margen :-S :-D
rogerius #4 rogerius
#3 Just joking!!! :-D
Lyovin81 #5 Lyovin81
#4 ya, tranqui, si me ha hecho gracia a mi también al releerlo.
