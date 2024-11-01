El desplazador de barril (barrel shifter) del Intel 80386 [ENG]  

Actualmente estoy construyendo un núcleo compatible con 80386 en SystemVerilog, impulsado por el microcódigo Intel original extraído del silicio 386 real. El modo real ya está operativo en simulación, con más de 10.000 casos de prueba de una sola instrucción superados con éxito y se está trabajando en funciones del modo protegido. En el transcurso de este trabajo, se han examinado en detalle los rincones del microcódigo 386 y del silicio; esta serie documenta los hallazgos resultantes.